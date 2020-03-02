Однопартийцы Меркель призвали надавить на Россию из-за Сирии

2 марта, 2020, 17:20

Ведущие представители партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель призвали принять новые меры в отношении России в связи с тем, что она поддерживает режим Башара Асада в Сирии

Об этом сообщает Deutsche Welle .

Москва несет ответственность за новую эскалацию ситуации с беженцами в Сирии и Турции, заявили министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр и глава комитета по иностранным делам бундестага Норберт Ретген в интервью СМИ.

ЕС и США должны совместно усилить давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, "чтобы открыть путь для политических переговоров с целью окончания страшной войны в Сирии", подчеркнула Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что гуманитарная ситуация в Сирии касается всего мирового сообщества.

В свою очередь Ретген, который является одним из претендентов на пост главы ХДС после скорой отставки Крамп-Карренбауэр, призвал Запад рассмотреть возможность введения новых санкций в отношении России.

"До сих пор Путину не пришлось нечем платить за свою захватническую войну на стороне Асада", - отметил он в интервью FAS. Поэтому, по словам немецкого политика, у российского президента не было "никаких оснований считаться с любыми дружественными призывами европейских министров иностранных дел".

По мнению Ретгена, Запад должен побудить Россию к переговорам под "угрозой экономических санкций".

"Мы должны дать четкий сигнал, что мы готовы к жесткой дипломатической и экономической игре", - отметил он и добавил, что если такая инициатива будет исходить совместно от ФРГ и Франции, она существенно повлияет на Путина.

Реттген также призвал ЕС воздержаться от жесткой реакции на заявление Турции больше не сдерживать беженцев на границе с ЕС. Он заявил, что это обращение в Евросоюз является "криком о помощи". "Нам следует понимать это именно так, а не как провокацию", - заявил он.

По словам Ретгена, попытка президента Турции Эрдогана сотрудничать в сирийском конфликте с Россией потерпела крах, и именно это он пытается сейчас донести до европейцев.