На трассе Харьков-Днепр произошло ДТП: один человек погиб, еще четыре травмировались

2 марта, 2020, 10:44

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей один человек погиб, еще четверо получили травмы

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

Авария произошла 2 марта, около 4:25.

Как предварительно установлено следователями, автомобиль "ВАЗ" под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "DAF". После этого "ВАЗ" продолжил неуправляемое движение по встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в салоне которого находилось 8 пассажиров.

Пассажиры "Mercedes" от госпитализации отказались. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо пассажиров "ВАЗ" были госпитализированы в больницу.