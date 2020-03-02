На трассе Харьков-Днепр произошло ДТП: один человек погиб, еще четыре травмировались
2 марта, 2020, 10:44
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей один человек погиб, еще четверо получили травмы
Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.
Авария произошла 2 марта, около 4:25.
Как предварительно установлено следователями, автомобиль "ВАЗ" под управлением 74-летнего мужчины на закруглении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком "DAF". После этого "ВАЗ" продолжил неуправляемое движение по встречной полосе и столкнулся с микроавтобусом "Mercedes", в салоне которого находилось 8 пассажиров.
Пассажиры "Mercedes" от госпитализации отказались. В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончался на месте происшествия. Четверо пассажиров "ВАЗ" были госпитализированы в больницу.
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