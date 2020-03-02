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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине приход Московского патриархата перешла к ПЦУ

На Полтавщине приход Московского патриархата перешла к ПЦУ


фото: duhovnyfront.com.ua
Приход села Корещина Глобинского района Полтавщины принял окончательное решение перевести свой храм в Православную церковь Украины

Об этом сообщает Духовный фронт Украины.

По словам архиепископа Полтавского и Кременчугского Федора, переход дался не совсем легко, были манипуляции информацией со стороны УПЦ МП.

"Были написаны письма о захвате храма. Это обычная практика, но парадокс в том, что получается, будто само общество захватила свой храм", - отметил архиепископ.

В конце концов полиции предъявили протокол собрания и доказательства, что все было законно. Поэтому у правоохранителей все претензии отпали.

Архиепископ Федор служил со священниками Глобинского района, благочинным протоиереем Владимиром Бараном, благочинным Семеновского района протоиереем Иоанном Сушинцем, настоятелем протоиереем Иоанном Федоривым и духовенством епархии. На богослужении в местном храме присутствовали верующие, учителя, гости.

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