На Полтавщине приход Московского патриархата перешла к ПЦУ

2 марта, 2020, 12:02

Приход села Корещина Глобинского района Полтавщины принял окончательное решение перевести свой храм в Православную церковь Украины

Об этом сообщает Духовный фронт Украины.

По словам архиепископа Полтавского и Кременчугского Федора, переход дался не совсем легко, были манипуляции информацией со стороны УПЦ МП.

"Были написаны письма о захвате храма. Это обычная практика, но парадокс в том, что получается, будто само общество захватила свой храм", - отметил архиепископ.

В конце концов полиции предъявили протокол собрания и доказательства, что все было законно. Поэтому у правоохранителей все претензии отпали.

Архиепископ Федор служил со священниками Глобинского района, благочинным протоиереем Владимиром Бараном, благочинным Семеновского района протоиереем Иоанном Сушинцем, настоятелем протоиереем Иоанном Федоривым и духовенством епархии. На богослужении в местном храме присутствовали верующие, учителя, гости.