На Полтавщине приход Московского патриархата перешла к ПЦУ
Об этом сообщает Духовный фронт Украины.
По словам архиепископа Полтавского и Кременчугского Федора, переход дался не совсем легко, были манипуляции информацией со стороны УПЦ МП.
"Были написаны письма о захвате храма. Это обычная практика, но парадокс в том, что получается, будто само общество захватила свой храм", - отметил архиепископ.
В конце концов полиции предъявили протокол собрания и доказательства, что все было законно. Поэтому у правоохранителей все претензии отпали.
Архиепископ Федор служил со священниками Глобинского района, благочинным протоиереем Владимиром Бараном, благочинным Семеновского района протоиереем Иоанном Сушинцем, настоятелем протоиереем Иоанном Федоривым и духовенством епархии. На богослужении в местном храме присутствовали верующие, учителя, гости.
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