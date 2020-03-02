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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине до сих пор стоит памятник Ленину

На Полтавщине до сих пор стоит памятник Ленину

В селе Веселый Подол (Семеновский район Полтавской области) до сих пор стоит памятник Владимиру Ленину

Об этом сообщает LB.ua.

Согласно имеющейся информации, этот монумент был памятником монументального искусства. Сейчас его постамент постепенно разрушается, а на самой фигуре Ленина видны две дырки.

Местные жители на вопрос о декоммунизации памятника отвечали по-разному. Часть соглашалась, что памятник нужно демонтировать, а часть - хотела бы его продать.

Руководитель проекта "Декоммунизация. Украина" Володмир Поздняков в комментарии рассказал, что ему еще в январе пообещали демонтировать памятник. "Но я понимаю, что без давления на местную власть это может никогда не произойти", - рассказал он.

 

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