На Черниговщине сгорела церковь ХVIII века в монастыре, построенном Мазепой
Об этом сообщает Черниговский формат.
На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Менского отдела полиции. По предварительной информации, пожар вызвала неисправность отопительных приборов.
"Большая трагедия произошла в эту ночь. На территории Домницкого монастыря, который построил Мазепа, сгорела церковь Святой Параскевы. В этой святыни находилось очень много ценных и святых икон. Церковь каменная. Неужели это поджог, потому что мгновенно сгорела", - написал в Facebook депутат областного совета Василий Леоненко.
В УПЦ МП заявили: "Милостью Божьей никто не пострадал во время спасения святынь из горящего храма, но для восстановления памятника архитектуры XVIII в. понадобятся сотни тысяч гривень. Братия монастыря обращается ко всем неравнодушным с просьбой о молитвенной и материальной помощи в восстановлении святыни".
Домницкий монастырь основан в начале 60-х годов XVII века отшельником отцом Климентием. В 1693 году архиепископ Черниговский Святитель Феодосий Угличский благословил строительство нового монастыря с корпусом келий и собором Рождества Богородицы. Работы велись стараниям гетмана Украины Ивана Мазепы.
Комплекс сооружений Домницкого монастыря - памятник архитектуры национального значения. К нему относятся: собор Рождества Богородицы, трапезная церковь Параскевы Пятницы, колокольня.
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