На Черниговщине сгорела церковь ХVIII века в монастыре, построенном Мазепой

2 марта, 2020, 10:20

29 февраля в полицию Черниговской области от спасателей поступило сообщение о том, что загорелся храм в мужском монастыре в селе Домница Менского района

Об этом сообщает Черниговский формат.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Менского отдела полиции. По предварительной информации, пожар вызвала неисправность отопительных приборов.



"Большая трагедия произошла в эту ночь. На территории Домницкого монастыря, который построил Мазепа, сгорела церковь Святой Параскевы. В этой святыни находилось очень много ценных и святых икон. Церковь каменная. Неужели это поджог, потому что мгновенно сгорела", - написал в Facebook депутат областного совета Василий Леоненко.



В УПЦ МП заявили: "Милостью Божьей никто не пострадал во время спасения святынь из горящего храма, но для восстановления памятника архитектуры XVIII в. понадобятся сотни тысяч гривень. Братия монастыря обращается ко всем неравнодушным с просьбой о молитвенной и материальной помощи в восстановлении святыни".



Домницкий монастырь основан в начале 60-х годов XVII века отшельником отцом Климентием. В 1693 году архиепископ Черниговский Святитель Феодосий Угличский благословил строительство нового монастыря с корпусом келий и собором Рождества Богородицы. Работы велись стараниям гетмана Украины Ивана Мазепы.

Комплекс сооружений Домницкого монастыря - памятник архитектуры национального значения. К нему относятся: собор Рождества Богородицы, трапезная церковь Параскевы Пятницы, колокольня.