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Espreso.tvОбществоМН17: Рябошапка заявил, что Украина продлит соглашение об участии в следственной группе

МН17: Рябошапка заявил, что Украина продлит соглашение об участии в следственной группе


фото: rbc.ua
Украинские следователи продолжат работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17, соглашение о продолжении работы будет подписано до конца текущей недели

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"В конце этой недели планируется подписание продления соглашения о следственной группе, и мы также продолжим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональны, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе", - сказал Рябошапка.

  • Напомним, СМИ Нидерландов распространили информацию, что прокуроры из Украины были отстранены от работы.
  • В Офисе генерального прокурора Украины ответили на информацию СМИ об увольнении прокуроров из группы по MH17.
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