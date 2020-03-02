МН17: Рябошапка заявил, что Украина продлит соглашение об участии в следственной группе
2 марта, 2020, 10:34
Украинские следователи продолжат работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17, соглашение о продолжении работы будет подписано до конца текущей недели
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.
"В конце этой недели планируется подписание продления соглашения о следственной группе, и мы также продолжим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональны, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе", - сказал Рябошапка.
- Напомним, СМИ Нидерландов распространили информацию, что прокуроры из Украины были отстранены от работы.
- В Офисе генерального прокурора Украины ответили на информацию СМИ об увольнении прокуроров из группы по MH17.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-