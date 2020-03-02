МН17: Рябошапка заявил, что Украина продлит соглашение об участии в следственной группе

2 марта, 2020, 10:34

Украинские следователи продолжат работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17, соглашение о продолжении работы будет подписано до конца текущей недели

Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка, передает Интерфакс-Украина.

"В конце этой недели планируется подписание продления соглашения о следственной группе, и мы также продолжим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессиональны, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе", - сказал Рябошапка.