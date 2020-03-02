Коронавирус: заразился сотрудник ВОЗ
2 марта, 2020, 20:16
Работник Всемирной организации здравоохранения заболел коронавирусной инфекцией
Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.
"Сотрудник ВОЗ в нашем иранском отделении сейчас получил положительный результат тестирования на COVID19", - говорится в сообщении.
Сейчас о больном известно, что у него легкая форма течения заболевания.
"A WHO staff member in our #Iran country office has now tested positive for # COVID19 . He has mild disease" - @DrTedros #coronavirus- World Health Organization (WHO) (@WHO) March 2, 2020
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