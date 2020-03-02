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Espreso.tvОбществоКоронавирус: заразился сотрудник ВОЗ

Коронавирус: заразился сотрудник ВОЗ

Работник Всемирной организации здравоохранения заболел коронавирусной инфекцией

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"Сотрудник ВОЗ в нашем иранском отделении сейчас получил положительный результат тестирования на COVID19", - говорится в сообщении.

Сейчас о больном известно, что у него легкая форма течения заболевания.

 

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