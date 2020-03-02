Коронавирус: заразился сотрудник ВОЗ

2 марта, 2020, 20:16

Работник Всемирной организации здравоохранения заболел коронавирусной инфекцией

Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

"Сотрудник ВОЗ в нашем иранском отделении сейчас получил положительный результат тестирования на COVID19", - говорится в сообщении.

Сейчас о больном известно, что у него легкая форма течения заболевания.