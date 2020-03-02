Коронавирус: мужчина в Тернополе солгал о заражении у кума, чтобы отомстить скорой

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"На линию 102 поступило сообщение от жителя Тернополя о том, его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей. Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл ", - говорится в сообщении.

На следующий день полицейским удалось разыскать владельца квартиры, однако тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, житель Тернополя узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире.

41-летний шутник признался, что действительно звонил на 102 и сообщал о якобы больном соседе. Решился на это после того, как работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.

"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил на скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали ", - сказал мужчина.