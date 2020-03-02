Коронавирус: мужчина в Тернополе солгал о заражении у кума, чтобы отомстить скорой
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"На линию 102 поступило сообщение от жителя Тернополя о том, его знакомый контактировал с гражданами из Китая и теперь с температурой находится дома, подвергая опасности соседей. Следственно-оперативная группа Тернопольского отдела полиции выехала по указанному адресу, однако двери квартиры, номер которой назвал вызывающий абонент, никто не открыл ", - говорится в сообщении.
На следующий день полицейским удалось разыскать владельца квартиры, однако тот категорически отрицал, что вызвал полицию. Взглянув на номер, с которого был осуществлен вызов, житель Тернополя узнал контактные данные своего кума, который живет с ним в одном доме, но в другой квартире.
41-летний шутник признался, что действительно звонил на 102 и сообщал о якобы больном соседе. Решился на это после того, как работники скорой помощи отказались приезжать на его вызов.
"Мне было плохо, поднялось давление, и я позвонил на 103. Там мне ответили, что скорая помощь не приедет, потому что с таким диагнозом надо обращаться к участковому врачу. Разъяренный, я набрал полицию и сообщил о якобы больном знакомом и о том, что у него коронавирус. Через несколько минут еще раз позвонил на скорую и тоже рассказал эту историю. Тогда все быстро приехали ", - сказал мужчина.
За свой поступок мужчина понесет административную ответственность. В отношении него составлен протокол по статье 183 КоАП - заведомо ложный вызов специальных служб. Злоумышленнику грозит наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан.
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