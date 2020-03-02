Коронавирус: ЕС повысил опасность заражения до высокой и создает группу реагирования

2 марта, 2020, 13:41

Уровень угрозы в ЕС от заражения коронавирусом повышен с "умеренного" до "высокого". Еврокомиссия создает группу реагирования

Об этом сообщила руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает "РБК-Украина".

По ее словам, оценка риска заболевания коронавируса в Евросоюзе повышена с умеренного до высокого уровня. Она также объявила, что ЕС создает группу реагирования Corona, которая сосредоточится на борьбе с вирусом.

В состав группы войдут Янез Ленарчич, который будет отвечать за кризисное управление, Стелла Кириакидис (вопросы здравоохранения), Илва Йоханссон (вопросы, связанные с границами), Адина Валеан (мобильность) и Джентилони (макроэкономические аспекты).

Напомним, 2 марта правительство Андорры подтвердило первый случай инфицирования коронавируса в стране.