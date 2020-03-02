Конкурс на гендиректора Национального музея истории Украины выиграл археолог Федор Андрощук

2 марта, 2020, 08:41

По результатам конкурса Национальный музей истории Украины возглавит археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Украинского национального комитета Международного совета музеев.

"По итогам открытого конкурса, в котором приняли участие 7 претендентов, генеральным директором Национального музея истории Украины избран известный археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук", - говорится в сообщении.

За Андрощука проголосовали 6 членов комиссии из 9. В конкурсе также приняли участие действующий заместитель гендиректора НМИУ Богдан Патриляк, который получил 3 голоса, и действующий гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская, за которую не проголосовал ни один из членов комиссии.

Андрощук должен приступить к исполнению обязанностей с 17 марта - после окончания контракта Сосновской.