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Espreso.tvОбществоКонкурс на гендиректора Национального музея истории Украины выиграл археолог Федор Андрощук

Конкурс на гендиректора Национального музея истории Украины выиграл археолог Федор Андрощук

По результатам конкурса Национальный музей истории Украины возглавит археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Украинского национального комитета Международного совета музеев.

"По итогам открытого конкурса, в котором приняли участие 7 претендентов, генеральным директором Национального музея истории Украины избран известный археолог, доктор исторических наук Федор Андрощук", - говорится в сообщении.

За Андрощука проголосовали 6 членов комиссии из 9. В конкурсе также приняли участие действующий заместитель гендиректора НМИУ Богдан Патриляк, который получил 3 голоса, и действующий гендиректор НМИУ Татьяна Сосновская, за которую не проголосовал ни один из членов комиссии.

Андрощук должен приступить к исполнению обязанностей с 17 марта - после окончания контракта Сосновской.

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