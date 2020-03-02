Хищение и некачественные детали: СБУ выявила злоупотребления в госзакупках на предприятии Укроборонпрома

2 марта, 2020, 11:39

Контрразведка СБУ разоблачила должностных лиц госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод" на злоупотреблениях во время государственных закупок запасных частей

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следователей, весной 2019 г. должностные лица госпредприятия, которое входит в структуру госконцерна "Укроборонпром", объявили конкурс на поставку деталей на более 1,5 млн грн. В конкурсе, объявленном в рамках гособоронзаказа, победила коммерческая структура из Киевской области.

Во время проверки документов спецслужбисты установили, что условия конкурса искусственно сформировали для победы заранее определенной фирмы. Так, к конкурсу допустили только двух участников, причем оба - с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя оказался связан с ней через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал.

Спецслужбы также задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости.

По предварительным подсчетам, из-за злоупотребления чиновников стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тыс. грн.

Кроме того, сертификаты на продукцию, по условиям тендера, должны соответствовать критерию производства в США. Зато в документах обнаружены признаки фальсификации - в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а производителем продукции - одна из стран Восточной Азии. По заключению экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, предназначенной для ВСУ.

Правоохранители провели обыски на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц сделки, изъяв оригиналы тендерных документов, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов-участников сделки, спецификации закупки и порядка использования деталей, компьютерную технику и около 400 тыс . грн в национальной и иностранной валютах.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.