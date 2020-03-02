Эвакуация украинцев из Уханя: из бюджета выделили 4,5 млн грн

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры в ответ на запрос hromadske .

"... было выделено 4500 тыс. грн (4,5 млн грн - ред.) для осуществления эвакуации граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса 2019-nCoV на территории Китайской Народной Республики (г. Ухань)", - говорится в документе.

В Мининфраструктуры уточнили, что деньги ведомству выделили из резервного фонда бюджета в соответствии с распоряжением Кабинета министров от 5 февраля.

Напомним, самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными из китайского города Ухань украинцами и иностранцами утром 20 февраля приземлился в Харькове. На борту находились 45 украинцев и 27 иностранцев, а также экипаж и врачи. Отмечалось, что все здоровы и без симптомов коронавируса.