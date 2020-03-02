Эксперты назвали причину смертельной аварии вертолета Кутового
Соответствующий отчет обнародовали на сайте бюро .
"Наиболее вероятной причиной катастрофы вертолета стала потеря пилотом контроля при выполнении маневра после попадания в туман. При принятии решения по выполнению вылета пилот недостаточно тщательно проанализировал зональные прогнозы для полетов на низких уровнях", - говорится в отчете.
В заключении сообщается, что экспертами бюро установлено, что вертолет не имел никаких проблем, а причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.
Напомним, что 21 октября 2019 года стало известно о смерти бывшего парламентария и чиновника Тараса Кутового в результате катастрофы вертолета в Полтавской области.
Кутовой был народным депутатом 7 и 8 созывов Верховной Рады, министром аграрной политики и продовольствия с 2016 по 2018 год.
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