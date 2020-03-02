День на Донбассе: боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных

2 марта, 2020, 19:40

В течение 2 марта вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Марьинка и Опытное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 3 мины; в районе Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Лебединского - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил четыре обстрела наших позиций, а именно: дважды вблизи Орехово - из 120-мм миномета - 10 мин и совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; в районе Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 20 мин; неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Следует отметить, что противник вел огонь по населенному пункту Красногоровка из миномета калибра 120 мм. Вследствие разрыва мины возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла, осколками которого были ранены местная жительница. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь.

Сегодня, 2 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.