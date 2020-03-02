Часть украинцев за февраль получит на 40% меньше платежки за отопление, - Гончарук
2 марта, 2020, 11:55
В феврале украинцы заплатят рекордно низкую сумму не только за эту зиму, а и за последние годы
Об этом заявил премьер-министр Украины во время брифинга, передает Еспресо.TV
"В феврале газ стоил значительно дешевле, рынок был таким благоприятным, что мы ожидаем, что в стоимости услуги коммунальной газ будет менее 4 тыс. грн", - отметил премьер.
По его словам, это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре:
"И поэтому можем ожидать, что теплокоммунэнерго, то есть коммунальные предприятия, получат возможность снизить для людей платежку иногда даже до 40%", - пояснил он.
"То есть, отдельные потребители получат за февраль на 40% меньше платежки, чем в аналогичный период прошлой зимой", - добавил премьер.
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