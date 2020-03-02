 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧасть украинцев за февраль получит на 40% меньше платежки за отопление, - Гончарук

Часть украинцев за февраль получит на 40% меньше платежки за отопление, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
В феврале украинцы заплатят рекордно низкую сумму не только за эту зиму, а и за последние годы

Об этом заявил премьер-министр Украины во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В феврале газ стоил значительно дешевле, рынок был таким благоприятным, что мы ожидаем, что в стоимости услуги коммунальной газ будет менее 4 тыс. грн", - отметил премьер.

По его словам, это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре:

"И поэтому можем ожидать, что теплокоммунэнерго, то есть коммунальные предприятия, получат возможность снизить для людей платежку иногда даже до 40%", - пояснил он.

"То есть, отдельные потребители получат за февраль на 40% меньше платежки, чем в аналогичный период прошлой зимой", - добавил премьер.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать