Часть украинцев за февраль получит на 40% меньше платежки за отопление, - Гончарук

2 марта, 2020, 11:55

В феврале украинцы заплатят рекордно низкую сумму не только за эту зиму, а и за последние годы

Об этом заявил премьер-министр Украины во время брифинга, передает Еспресо.TV

"В феврале газ стоил значительно дешевле, рынок был таким благоприятным, что мы ожидаем, что в стоимости услуги коммунальной газ будет менее 4 тыс. грн", - отметил премьер.

По его словам, это значительно меньше, чем в феврале, декабре и ноябре:

"И поэтому можем ожидать, что теплокоммунэнерго, то есть коммунальные предприятия, получат возможность снизить для людей платежку иногда даже до 40%", - пояснил он.

"То есть, отдельные потребители получат за февраль на 40% меньше платежки, чем в аналогичный период прошлой зимой", - добавил премьер.