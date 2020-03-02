Бог, Советский Союз и память предков: Путин предлагает свои поправки в Конституцию России
Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.
По его словам новые правки предусматривают правопреемственность России от Советского Союза.
Также есть правка, что указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ.
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"Важнейшим достоянием Российской Федерации", в соответствии с поправками Путина, определяются дети.
Володин рассказал, что Путин также внес поправку, которая закрепляет использование русского языка на всей территории страны, но дает право республикам устанавливать национальные языки как государственные.
Путин также предложил зафиксировать в Конституцию брак как союз мужчины и женщины.
Также в Конституции РФ будет сформулирована поправка, которая вспоминает бога.
"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает государственное единство сложившееся исторически".
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