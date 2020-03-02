 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрмия Асада вернула контроль над стратегически важным городом в Идлибе

Армия Асада вернула контроль над стратегически важным городом в Идлибе


фото: reuters
Армия Асада в Сирии вернула контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен в провинции Идлиб

Об этом сообщает AMN.

Наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта.

Сообщается, что подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации до утра 2 марта смогли вытеснить противника к АФЕС и Найрабу.

Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город.

Ранее Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром в сирийской провинции Алеппо , который контролируется силами режима Башара Асада.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 марта, 2020 понедельник

больше новостей

2 марта, 2020 понедельник

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать