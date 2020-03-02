Армия Асада вернула контроль над стратегически важным городом в Идлибе
2 марта, 2020, 11:58
Армия Асада в Сирии вернула контроль над стратегическим городом Серакиб, который расположен в провинции Идлиб
Об этом сообщает AMN.
Наступление со стороны сирийской армии началось 1 марта.
Сообщается, что подразделения сирийской армии, вместе с частями "Хезболла" и при поддержке российской авиации до утра 2 марта смогли вытеснить противника к АФЕС и Найрабу.
Сейчас сирийская арабская армия снова прочесывает Серакиб и пытается проверить весь город.
Ранее Вооруженные силы Турции разрушили военный аэродром в сирийской провинции Алеппо , который контролируется силами режима Башара Асада.
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