Apple заплатит не менее $ 310 млн из-за плохой работы старых iPhone
2 марта, 2020, 21:15
Компании придется выплатить компенсацию в размере $ 25 владельцам целого ряда старых версий iPhone в США
Об этом сообщает Reuters .
Apple не признала злоупотреблений, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать судебных расходов по этому делу.
Сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от того, какому количеству людей придется платить компенсацию, но общая сумма не должна быть меньше $ 310 млн. Речь идет о владельцах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, которые установили iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и о владельцах iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и более поздние.
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