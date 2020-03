Apple заплатит не менее $ 310 млн из-за плохой работы старых iPhone

2 марта, 2020, 21:15

Компании придется выплатить компенсацию в размере $ 25 владельцам целого ряда старых версий iPhone в США

Об этом сообщает Reuters .

Apple не признала злоупотреблений, но согласилась выплатить компенсацию, чтобы избежать судебных расходов по этому делу.

Сумма может быть уменьшена или увеличена в зависимости от того, какому количеству людей придется платить компенсацию, но общая сумма не должна быть меньше $ 310 млн. Речь идет о владельцах iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7Plus и SE, которые установили iOS 10.2.1 или более поздние версии операционной системы, и о владельцах iPhone 7 и 7 Plus с iOS 11.2 и более поздние.