20% дохода отдадут Красному Кресту: создана криптовалюта, которая дорожает от увеличения жертв коронавируса
Об этом пишет Reuters .
Криптовалюту запустили на блокчейне Ethereum, количество токенов CoronaCoin равна численности людей на планете. Каждые 48 часов количество токенов будет уменьшаться, по мере того как Всемирная организация здравоохранения будет обновлять данные о количестве заразившихся и погибших от нового вируса.
Пользователи Reddit назвали запуск такой криптовалюты аморальным, однако создатели CoronaCoin с этим мнением не согласились и пообещали 20% дохода направлять в Красный Крест.
"ВОЗ выпускает активные пандемические облигации. Чем это отличается?" - заявил в комментарии Reuters Санни Кемп, назвавшийся соучредителем CoronaCoin. Токен торгуется на двух площадках - Saturn Network и ForkDelta.
- По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.
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