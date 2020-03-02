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Espreso.tvОбщество20% дохода отдадут Красному Кресту: создана криптовалюта, которая дорожает от увеличения жертв коронавируса

20% дохода отдадут Красному Кресту: создана криптовалюта, которая дорожает от увеличения жертв коронавируса


фото: reuters
Разработчики создали криптовалюту CoronaCoin, курс которой растет после каждой смерти от коронавируса

Об этом пишет Reuters .

Криптовалюту запустили на блокчейне Ethereum, количество токенов CoronaCoin равна численности людей на планете. Каждые 48 часов количество токенов будет уменьшаться, по мере того как Всемирная организация здравоохранения будет обновлять данные о количестве заразившихся и погибших от нового вируса.

Пользователи Reddit назвали запуск такой криптовалюты аморальным, однако создатели CoronaCoin с этим мнением не согласились и пообещали 20% дохода направлять в Красный Крест.

"ВОЗ выпускает активные пандемические облигации. Чем это отличается?" - заявил в комментарии Reuters Санни Кемп, назвавшийся соучредителем CoronaCoin. Токен торгуется на двух площадках - Saturn Network и ForkDelta.

  • По состоянию на 2 марта число жертв коронавируса по всему миру достигло 3044 человек, общее количество инфицированных составило 89 072 человека.
 
 
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