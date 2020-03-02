20% дохода отдадут Красному Кресту: создана криптовалюта, которая дорожает от увеличения жертв коронавируса

Об этом пишет Reuters .

Криптовалюту запустили на блокчейне Ethereum, количество токенов CoronaCoin равна численности людей на планете. Каждые 48 часов количество токенов будет уменьшаться, по мере того как Всемирная организация здравоохранения будет обновлять данные о количестве заразившихся и погибших от нового вируса.

Пользователи Reddit назвали запуск такой криптовалюты аморальным, однако создатели CoronaCoin с этим мнением не согласились и пообещали 20% дохода направлять в Красный Крест.

"ВОЗ выпускает активные пандемические облигации. Чем это отличается?" - заявил в комментарии Reuters Санни Кемп, назвавшийся соучредителем CoronaCoin. Токен торгуется на двух площадках - Saturn Network и ForkDelta.