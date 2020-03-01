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Espreso.tvМирИран предлагает переговоры по Сирии, но без России

Иран предлагает переговоры по Сирии, но без России


фото: nationalinterest.org
Иран предложил Турции провести встречу с Идлиб без участия России

С соответствующим предложением 29 февраля 2020 года выступил президент Ирана Рухани во время телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу администрации президента Ирана.

По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожение террористов ИГИЛ, обеспечение безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.

  • Напомним, враждующие стороны в Сирии разделены прежде всего по религиозному принципу. Нескольким группам суннитов там противостоят шииты с ливанской "Хезболлы" и Ирана, которых поддерживает режим Башара аль-Асада и Россия.
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