Иран предлагает переговоры по Сирии, но без России

1 марта, 2020, 07:37

Иран предложил Турции провести встречу с Идлиб без участия России

С соответствующим предложением 29 февраля 2020 года выступил президент Ирана Рухани во время телефонной беседы с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу администрации президента Ирана.

По словам иранского президента, на встрече турецкой, иранской и сирийской сторон возможно будут устранены разногласия по вопросам территориального единства Сирии, уничтожение террористов ИГИЛ, обеспечение безопасности мирного населения и скорейшего урегулирования кризиса в Идлибе.