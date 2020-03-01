Весь общественный транспорт Люксембурга стал бесплатным
Это решение объясняется желанием преодолеть пробки и загрязнения путей, а также стремлением поддержать наемных работников с низькими заработками, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Jerusalem Post .
"Для людей с низкими доходами или минимальной заработной платой, для них это действительно важно", - заявил люксембургский министр транспорта Франсуа Бауш.
Все передвижения на общественном транспорте стандартного класса в этой европейской стране отныне бесплатное, тогда как ранее проездной на год стоил 440 евро. В то же время и в дальнейшем остается возможность путешествовать первым классом 660 евро в год, к которой могут прибегать иностранцы.
В Люксембурге есть чуть более 600 тыс. Жителей, но еще 214 тыс. Ежедневно приезжают туда работать из Германии, Бельгии и Франции, вызывает большие транспортные осложнения. При этом большинство из них пользуются автомобилями.
Более половины выбросов парниковых газов Люксембурга поступают от транспорта.
Чтобы справиться с многочисленными перевозками, Люксембург планирует инвестировать 3,9 млрд евро в железной дороги, а также осовременить автобусную сеть и добавить больше парковочных мест на границе.
Вместе с тем, в правительстве считают, что к 2025 году 65% пассажиров все же добираться на рабочие места на авто, тогда как 2017 этот показатель составлял 73%.
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