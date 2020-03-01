Весь общественный транспорт Люксембурга стал бесплатным

1 марта, 2020, 11:10

В субботу, 29 февраля 2020 года, власти Люксембурга отменила тарифы на поездки в пригородных поездах, трамваях и автобусах

Это решение объясняется желанием преодолеть пробки и загрязнения путей, а также стремлением поддержать наемных работников с низькими заработками, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Jerusalem Post .

"Для людей с низкими доходами или минимальной заработной платой, для них это действительно важно", - заявил люксембургский министр транспорта Франсуа Бауш.

Все передвижения на общественном транспорте стандартного класса в этой европейской стране отныне бесплатное, тогда как ранее проездной на год стоил 440 евро. В то же время и в дальнейшем остается возможность путешествовать первым классом 660 евро в год, к которой могут прибегать иностранцы.

В Люксембурге есть чуть более 600 тыс. Жителей, но еще 214 тыс. Ежедневно приезжают туда работать из Германии, Бельгии и Франции, вызывает большие транспортные осложнения. При этом большинство из них пользуются автомобилями.

Более половины выбросов парниковых газов Люксембурга поступают от транспорта.

Чтобы справиться с многочисленными перевозками, Люксембург планирует инвестировать 3,9 млрд евро в железной дороги, а также осовременить автобусную сеть и добавить больше парковочных мест на границе.

Вместе с тем, в правительстве считают, что к 2025 году 65% пассажиров все же добираться на рабочие места на авто, тогда как 2017 этот показатель составлял 73%.