В Сумах собака спасла пожилую женщину, упавшую в 3-метровый погреб
Об этом со ссылкой на Пресс-служба МВД сообщает Еспресо.TV .
"28 февраля в 13:30 спасателям поступило сообщение, что в Сумах по ул. Низовская, на территории частного домовладения, на дно 3-х метрового погреба упала женщина 1960 года рождения. Для оказания помощи к месту происшествия выехали отделения очередного караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части ", - говорится в сообщении.
Как стало известно, женщина пошла в сарай, и когда начала спускаться в погреб - под ней сломалась лестница и она упала. Дочь, которая была снаружи и собиралась на работу, не могла услышать криков и прийти на помощь. Однако женщину услышала домашняя любимица Баффи, которая прибежала к дочери.
"Собака вовсю привлекала к себе внимание и показывала, что нужно идти за ней. Уже через считанные минуты, благодаря Баффи, женщина была в сарае, со дна погреба которого доносился голос ее мамы. Сотрудники ГСЧС, используя специальное снаряжение, оперативно подняли ее на поверхность и передали медикам ", - отметили в в МВД.
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