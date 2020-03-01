В ответ на авиаудары Турция объявила о начале военной операции в Сирии
1 марта, 2020, 15:25
Турция официально объявила о начале операции "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб в ответ на авиаудары режима Башара Асада
Об этом со ссылкой на Daily Sabah сообщает Укринформ.
Турецкие военные начали операцию "Весенний щит" в Идлибе в ответ на атаку режима Асада 27 февраля.
Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что целью операции является самооборона от сил Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.
"Около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, три системы ПВО были обезврежены", - сказал Акар.
Операция была начата после того, как в провинции Идлиб в ночь на 28 февраля силы режима Асада нанесли авиаудары, в результате которых погибли 34 турецких солдата и десятки ранены.
- Напомним, 1 марта Турция заявила на Совбезе ООН, что россияне, которые поддерживают силы Асада прекрасно знали, куда стреляют.
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