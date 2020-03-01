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Espreso.tvМирВ ответ на авиаудары Турция объявила о начале военной операции в Сирии

В ответ на авиаудары Турция объявила о начале военной операции в Сирии


фото: Укрінформ
Турция официально объявила о начале операции "Весенний щит" в сирийской провинции Идлиб в ответ на авиаудары режима Башара Асада

Об этом со ссылкой на Daily Sabah сообщает Укринформ.

Турецкие военные начали операцию "Весенний щит" в Идлибе в ответ на атаку режима Асада 27 февраля.

Министр обороны Турции Хулуси Акар отметил, что целью операции является самооборона от сил Асада и подразделений, которые атакуют турецкие войска в этом районе.

"Около 2200 военнослужащих сирийского режима, беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, десятки гаубиц, три системы ПВО были обезврежены", - сказал Акар.

Операция была начата после того, как в провинции Идлиб в ночь на 28 февраля силы режима Асада нанесли авиаудары, в результате которых погибли 34 турецких солдата и десятки ранены.

 

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