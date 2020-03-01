В Германии коронавирусом заразились дошкольники, в Южной Корее объявили высшую угрозу, а в Таиланде и Австралии есть первые смерти

1 марта, 2020, 14:03

На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалии на коронавирус заболели четверо детей

Все они являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, в котором одна из воспитанниц заболела вызванной коронавирусов пневмонией COVID-19. Состояние детей удовлетворительное, у них есть только легкие симптомы ОРВИ, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

В общем детский сад посещают 114 детей, 100 из них уже проверили на наличие коронавируса. Однако, 14 детей родители не отвели на тестирование.

Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя группы продленного дня в одной из начальных школ Бонна.

Информация о стремительном распространении эпидемии также поступает из других стран.

Власти Южной Кореи в воскресенье, 1 марта, объявили о наивысшем уровне угрозы. Правительство предпримет все необходимые меры для сдерживания эпидемии, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

"Мы преодолеем вспышка пневмонии Covid-19 и снова возродим нашу экономику", - подчеркнул он.

По состоянию на утро 1 февраля в Южной Корее зафиксировали 376 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране ним заразились более 3500 человек.

Таиланд и Австралия сообщили о первых смертельных случаях вследствие заражения коронавирусом.

В Таиланде жертвой нового вируса стал 35-летний мужчина, которого сначала госпитализировали с подозрением на малярию.

В Австралии первой жертвой коронавируса стал 78-летний мужчина. Он заразился вместе с женой на круизном корабле Diamond Princess. Женщина находится в стабильном состоянии.

В то же время правительство Китая сообщил о 573 новых случаях заражения.

В совокупности, по официальным данным, в стране за время эпидемии насчитали почти 80 000 инфицированных. Между тем число жертв увеличилось на 35 человек до 2870 человек.