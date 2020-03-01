В Германии коронавирусом заразились дошкольники, в Южной Корее объявили высшую угрозу, а в Таиланде и Австралии есть первые смерти
Все они являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, в котором одна из воспитанниц заболела вызванной коронавирусов пневмонией COVID-19. Состояние детей удовлетворительное, у них есть только легкие симптомы ОРВИ, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .
В общем детский сад посещают 114 детей, 100 из них уже проверили на наличие коронавируса. Однако, 14 детей родители не отвели на тестирование.
Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя группы продленного дня в одной из начальных школ Бонна.
Информация о стремительном распространении эпидемии также поступает из других стран.
Власти Южной Кореи в воскресенье, 1 марта, объявили о наивысшем уровне угрозы. Правительство предпримет все необходимые меры для сдерживания эпидемии, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.
"Мы преодолеем вспышка пневмонии Covid-19 и снова возродим нашу экономику", - подчеркнул он.
По состоянию на утро 1 февраля в Южной Корее зафиксировали 376 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране ним заразились более 3500 человек.
Таиланд и Австралия сообщили о первых смертельных случаях вследствие заражения коронавирусом.
В Таиланде жертвой нового вируса стал 35-летний мужчина, которого сначала госпитализировали с подозрением на малярию.
В Австралии первой жертвой коронавируса стал 78-летний мужчина. Он заразился вместе с женой на круизном корабле Diamond Princess. Женщина находится в стабильном состоянии.
В то же время правительство Китая сообщил о 573 новых случаях заражения.
В совокупности, по официальным данным, в стране за время эпидемии насчитали почти 80 000 инфицированных. Между тем число жертв увеличилось на 35 человек до 2870 человек.
- Напомним, 26 февраля в Германии объявили о начале эпидемии коронавируса.
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