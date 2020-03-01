 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВ Германии коронавирусом заразились дошкольники, в Южной Корее объявили высшую угрозу, а в Таиланде и Австралии есть первые смерти

В Германии коронавирусом заразились дошкольники, в Южной Корее объявили высшую угрозу, а в Таиланде и Австралии есть первые смерти


фото: t-online.de
На западе Германии в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалии на коронавирус заболели четверо детей

Все они являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, в котором одна из воспитанниц заболела вызванной коронавирусов пневмонией COVID-19. Состояние детей удовлетворительное, у них есть только легкие симптомы ОРВИ, передает Еспресо.TV со ссылкой на DW .

В общем детский сад посещают 114 детей, 100 из них уже проверили на наличие коронавируса. Однако, 14 детей родители не отвели на тестирование.

Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя группы продленного дня в одной из начальных школ Бонна.

Информация о стремительном распространении эпидемии также поступает из других стран.

Власти Южной Кореи в воскресенье, 1 марта, объявили о наивысшем уровне угрозы. Правительство предпримет все необходимые меры для сдерживания эпидемии, заявил президент страны Мун Чжэ Ин.

"Мы преодолеем вспышка пневмонии Covid-19 и снова возродим нашу экономику", - подчеркнул он.

По состоянию на утро 1 февраля в Южной Корее зафиксировали 376 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране ним заразились более 3500 человек.

Таиланд и Австралия сообщили о первых смертельных случаях вследствие заражения коронавирусом.

В Таиланде жертвой нового вируса стал 35-летний мужчина, которого сначала госпитализировали с подозрением на малярию.

В Австралии первой жертвой коронавируса стал 78-летний мужчина. Он заразился вместе с женой на круизном корабле Diamond Princess. Женщина находится в стабильном состоянии.

В то же время правительство Китая сообщил о 573 новых случаях заражения.

В совокупности, по официальным данным, в стране за время эпидемии насчитали почти 80 000 инфицированных. Между тем число жертв увеличилось на 35 человек до 2870 человек.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать