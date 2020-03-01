Терпение лопнуло: волонтер опубликовал видео артиллерийского удара по позициям оккупантов
1 марта, 2020, 22:22
Волонтер Роман Доник опубликовал видео артиллерийского удара украинских военных по позициям оккупантов на Донбассе
Видео Доник обнародовал в facebook.
По его словам, оккупанты настолько обнаглели, что подогнали к лесополосе БМП, которая вела огонь по нашим позициям. Украинские военные нанесли ответный удар.
"Вот тут терпение и лопнуло. После адекватного ответа, ночью БМП противника оттащили на буксире. Что там с ней не ясно, но сама не едет", - написал Доник.
Волонтер не уточнил, когда и на каком участке фронта это произошло.
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