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Espreso.tvОперація об'єднаних силТерпение лопнуло: волонтер опубликовал видео артиллерийского удара по позициям оккупантов

Терпение лопнуло: волонтер опубликовал видео артиллерийского удара по позициям оккупантов


фото: facebook
Волонтер Роман Доник опубликовал видео артиллерийского удара украинских военных по позициям оккупантов на Донбассе

Видео Доник обнародовал в facebook.

По его словам, оккупанты настолько обнаглели, что подогнали к лесополосе БМП, которая вела огонь по нашим позициям. Украинские военные нанесли ответный удар.

"Вот тут терпение и лопнуло. После адекватного ответа, ночью БМП противника оттащили на буксире. Что там с ней не ясно, но сама не едет", - написал Доник.

Волонтер не уточнил, когда и на каком участке фронта это произошло.

 

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