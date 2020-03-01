Терпение лопнуло: волонтер опубликовал видео артиллерийского удара по позициям оккупантов

1 марта, 2020, 22:22

Волонтер Роман Доник опубликовал видео артиллерийского удара украинских военных по позициям оккупантов на Донбассе

Видео Доник обнародовал в facebook.

По его словам, оккупанты настолько обнаглели, что подогнали к лесополосе БМП, которая вела огонь по нашим позициям. Украинские военные нанесли ответный удар.

"Вот тут терпение и лопнуло. После адекватного ответа, ночью БМП противника оттащили на буксире. Что там с ней не ясно, но сама не едет", - написал Доник.

Волонтер не уточнил, когда и на каком участке фронта это произошло.