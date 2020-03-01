С сегодняшнего дня в Россию можно попасть только по загранпаспорту
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.
Однако те граждане Украины, которые до 1 марта 2020 выехали в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.
В ГПСУ отметили, что нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельства о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов.
Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельстве о рождении не дает возможности установить принадлежность документа конкретному ребенку.
Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Госпогранслужба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.
- 1 февраля Госпогранслужба напомнила, что с 1 марта украинцам для посещения России будет необходим загранпаспорт.
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