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Espreso.tvОбществоС сегодняшнего дня в Россию можно попасть только по загранпаспорту

С сегодняшнего дня в Россию можно попасть только по загранпаспорту


фото: dpsu.gov.ua
С 1 марта 2020 года граждане Украины могут ездить в Россию только по загранпаспорту

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Соответствующие изменения предусмотрены правительственным постановлением от 18 декабря 2019 года № 1056.

Однако те граждане Украины, которые до 1 марта 2020 выехали в РФ по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

В ГПСУ отметили, что нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельства о рождении, учитывая низкую степень защиты этих документов.

Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельстве о рождении не дает возможности установить принадлежность документа конкретному ребенку.

Гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, Госпогранслужба рекомендует заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

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