"Засмотрелся на пожар": Рядом с мотелем на Одесской трассе произошло еще и ДТП
1 марта, 2020, 15:10
Неподалеку от гостиничного комплекса на выезде из столицы в направлении Одессы, где сегодня, 1 марта 2020 года, имел место пожар, рядом с АЗС КЛО произошла авария из-за несоблюдения безопасной дистанции движения
Автомобиль MG врезался в зад автомобиля Mitsubishi ASX, рассказывают Вартови.Еспресо .
"Вероятно один из водителей засмотрелся на пожар", - отмечается в сообщении.
Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные полицейские быстро обозначили краской расположения автомобилей на дороге и убрали с трассы, ведь в направлении выезда из Киева образовалась пробка.
- Напомним, во время пожара в соседнем отеле выгорело примерно 100 квадратных метров крыши .
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-