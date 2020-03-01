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Espreso.tvОбщество"Засмотрелся на пожар": Рядом с мотелем на Одесской трассе произошло еще и ДТП

"Засмотрелся на пожар": Рядом с мотелем на Одесской трассе произошло еще и ДТП

Неподалеку от гостиничного комплекса на выезде из столицы в направлении Одессы, где сегодня, 1 марта 2020 года, имел место пожар, рядом с АЗС КЛО произошла авария из-за несоблюдения безопасной дистанции движения

Автомобиль MG врезался в зад автомобиля Mitsubishi ASX, рассказывают Вартови.Еспресо .

"Вероятно один из водителей засмотрелся на пожар", - отмечается в сообщении.

Обошлось без пострадавших, поэтому патрульные полицейские быстро обозначили краской расположения автомобилей на дороге и убрали с трассы, ведь в направлении выезда из Киева образовалась пробка.

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