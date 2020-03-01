"Засмотрелся на пожар": Рядом с мотелем на Одесской трассе произошло еще и ДТП

1 марта, 2020, 15:10

Неподалеку от гостиничного комплекса на выезде из столицы в направлении Одессы, где сегодня, 1 марта 2020 года, имел место пожар, рядом с АЗС КЛО произошла авария из-за несоблюдения безопасной дистанции движения