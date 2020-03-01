1 марта, 2020, 11:50

Вечером в субботу, 29 февраля 2020 года, неизвестные лица пытались проникнуть в частных домов трех сотрудников российского пропагандистской агентства Sputnik в Анкаре

Об этом сообщила главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян, передает Еспресо.TV .

По ее словам, по каждому из адресов прибыло около десяти человек.

Нападавшие выкрикивали лозунги: "Турция для турок!", "Предатели!" и "Российские шпионы!".

Эти лица исчезли еще до прибытия полиции. Пострадавших нет.

МИД России назвал произошедшее "нарушением прав журналистов".