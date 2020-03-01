"Российские шпионы!" В Анкаре неизвестные "пришли в гости" к пропагандистам из агентства Sputnik
1 марта, 2020, 11:50
Вечером в субботу, 29 февраля 2020 года, неизвестные лица пытались проникнуть в частных домов трех сотрудников российского пропагандистской агентства Sputnik в Анкаре
Об этом сообщила главный редактор прокремлевского телеканала RT Маргарита Симоньян, передает Еспресо.TV .
По ее словам, по каждому из адресов прибыло около десяти человек.
Нападавшие выкрикивали лозунги: "Турция для турок!", "Предатели!" и "Российские шпионы!".
Эти лица исчезли еще до прибытия полиции. Пострадавших нет.
МИД России назвал произошедшее "нарушением прав журналистов".
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