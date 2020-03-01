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Espreso.tvОбществоПожар в одесской коммуналке на Греческой: эвакуировали более 40 человек, есть пострадавшие

Пожар в одесской коммуналке на Греческой: эвакуировали более 40 человек, есть пострадавшие

Ночью 1 марта 2020 года в Одессе на улице Греческой, 20 возник пожар на третьем этаже старинного жилого дома. Речь об архитектурном памятнике "Доходный дом Маврокордато"

Об этом со ссылкой на местную интернет-газету Думская передает Еспресо.TV .

"Были эвакуированы двенадцать человек, тридцать человек вышли сами. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Пострадавшая женщина 1993 года рождения, которую с признаками горения доставили в медицинское учреждение", - сообщил первый заместитель начальника ГУ ГСЧС в Одесской области Игорь Будаленко.

По его словам, тушение осложнило захламленность чердака.

По предварительной информации, пожар удалось локализовать на площади 50 кв. м.

Движение по Греческой улице, между Пушкинской и Ришельевской, перекрыто.

  • Напомним, 29 февраля в Кривом Роге загорелся балкон в 9-этажке . Пришлось эвакуировать людей.
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