 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПациенка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе, - росСМИ

Пациенка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе, - росСМИ


фото: guideadvisor.ru
В захваченном российскими военными украинском Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе

Об этом со ссылкой на московское агентство Lenta.ru сообщает Еспресо.TV .

"Екатерину Р. привезли в инфекционную больницу, которую она оставила без предупреждения. Соседкам по палате она говорила, что собирается в Ростовскую область», - говорится в материале росСМИ.

Читайте также: Воды в Крым не хватает военным базам оккупантов, а не населению. Инфографика

Подтверждений упомянутого события от оккупационной администрации полуострова или МЗ РФ пока нет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать