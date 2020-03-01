Пациенка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе, - росСМИ
1 марта, 2020, 12:29
В захваченном российскими военными украинском Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе
Об этом со ссылкой на московское агентство Lenta.ru сообщает Еспресо.TV .
"Екатерину Р. привезли в инфекционную больницу, которую она оставила без предупреждения. Соседкам по палате она говорила, что собирается в Ростовскую область», - говорится в материале росСМИ.
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Подтверждений упомянутого события от оккупационной администрации полуострова или МЗ РФ пока нет.
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