Пациенка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе, - росСМИ

1 марта, 2020, 12:29

В захваченном российскими военными украинском Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе

Об этом со ссылкой на московское агентство Lenta.ru сообщает Еспресо.TV .

"Екатерину Р. привезли в инфекционную больницу, которую она оставила без предупреждения. Соседкам по палате она говорила, что собирается в Ростовскую область», - говорится в материале росСМИ.

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Подтверждений упомянутого события от оккупационной администрации полуострова или МЗ РФ пока нет.