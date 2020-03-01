На выезде из Киева в Одессу загорелся мотель рядом с заправкой
1 марта, 2020, 14:49
Под Киевом, на Одесской трассе, днем в воскресенье, 1 марта 2020 года, горел гостиничный комплекс, который находится возле АЗС "Кло"
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.
К счастью, АЗС не загорелась.
По предварительным данным, возгорание произошло в одном из номеров отеля.
На место чрезвычайного происшествия прибыли 15 машин спецтехники и более полусотни спасателей ГСЧС.
Сильный ветер осложнял тушение, огонь распространился примерно на 100 квадратных метров крыши.
Из-за сильного задымления на дороге патрульные полицейские перекрыли движение Одесской трассе в направлении столицы и пустили автомобили в объезд.
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