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Espreso.tvОбществоНа выезде из Киева в Одессу загорелся мотель рядом с заправкой

На выезде из Киева в Одессу загорелся мотель рядом с заправкой

Под Киевом, на Одесской трассе, днем в воскресенье, 1 марта 2020 года, горел гостиничный комплекс, который находится возле АЗС "Кло"

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо.

К счастью, АЗС не загорелась.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из номеров отеля.

На место чрезвычайного происшествия прибыли 15 машин спецтехники и более полусотни спасателей ГСЧС.

Сильный ветер осложнял тушение, огонь распространился примерно на 100 квадратных метров крыши.

Из-за сильного задымления на дороге патрульные полицейские перекрыли движение Одесской трассе в направлении столицы и пустили автомобили в объезд.

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