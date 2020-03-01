На столичном Подольском спуске уснула за рулем водитель Renault Sandero. После столкновения со столбом ее авто сгорело
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
По предварительным данным автомобиль Renault Sandero, который двигался Подольским спуском от Кирилловской в направлении Баггоутовской вылетел с дороги на тротуар, где врезался в столб.
Предполагаемая причина аварии - автоледи за рулем "Рено" заснул за рулем.
Женщина успела выйти из машины до того, как автомобиль вспыхнул. Пострадавшую госпитализировали в больницу с закритой черепномозковой травмой (ЗЧМТ) и сотрясением головного мозга (СГМ).
Скорее всего, она не воспользовалась ремнем безопасности.
Проезжающие мимо водители пытались потушить возгорание своими огнетушителями, однако их не хватило, поэтому пришлось вызывать спасателей.
По прибытию бойцы ГСЧС потушили горящий автомобиль, однако он уже почти полностью выгорел дотла.
На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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