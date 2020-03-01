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Espreso.tvОбществоНа Соломенской площади в Киеве полностью выгорел пассажирский автобус. Один человек получил ожоги

На Соломенской площади в Киеве полностью выгорел пассажирский автобус. Один человек получил ожоги

В воскресенье, 1 марта 2020 года, на остановке общественного транспорта, расположенной рядом с главным корпусом Национальной академии внутренних дел, на столичной Соломенской площади, полностью выгорел маршрутный автобус

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам водителя маршрутки №198, он как раз подъехал к остановке, и увидел, что из моторного отсека пошел дым.

После этого мужчина высадил пассажиров, проехал немного вперед и начал тушить возгорания своим огнетушителем. К сожалению, самостоятельно не удалось потушить пожар и пришлось вызвать спасателей.

По прибытию бойцы ГСЧС быстро затушилы возгорания, правда, от маршрутки почти ничего не осталось.

В результате пожара пострадал только руководитель маршрутки - он получил ожоги рук, однако от госпитализации отказался - помощь ему медики "скорой" оказали на месте.

  • Перед этим на столичном Подольском спуске уснула за рулем водитель Renault Sandero. После столкновения со столбом ее авто сгорело.
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