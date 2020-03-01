На праздник Колодия в Днепре установили рекорд по выпечке блинов

1 марта, 2020, 13:52

В Днепре, в парке Шевченко и на набережной, в субботу, 29 февраля 2020 года, отметили праздник Колодия и установили рекорд по выпечке блинов за час

Об этом со ссылкой на пресс-службу городского совета Днепра передает Еспресо.TV .

"Днепр и в этом стал лучше. На набережной мастера испекли 721 блин - это лучший показатель в Украине. Никто такого не делал", - отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Евгений Хорошилов.

После того, как экспертная комиссия зафиксировала рекорд и вручила диплом, все желающие могли бесплатно полакомиться блинами.

Завершилось празднование в 17:00 традиционным сожжением чучела.