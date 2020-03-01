На Львовщине школьник прополз 20 м по теплотрассе ради спасения собаки

1 марта, 2020, 19:25

Во Львовской области 13-летний школьник прополз 20 м по теплотрассе чтобы спасти собаку

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Случай произошел в Пустомытах на Львовщине. Школьник вместе с друзьями возвращался из школы и увидел женщину, которая просила о помощи. Выяснилось, что ее собака Арчи сорвалась с поводка и застряла в теплотрассе.

Максим Василишин сразу решил спуститься и спасти животное. Парень прополз 20 м по узкому тоннелю теплотрассы, обжег руки, но собаку спас.

"Не было места, там были кости разных крыс, мышей. Мне было очень жарко, я запыхался. Иногда приходилось придвигаться к собаке, набирать воздух - и там сидеть с собакой. До конца не хотел выходить, говорил себе - не хочу вылезать, пока не вытащу", - рассказал парень.

Он полз по теплотрассе полтора часа. За такой поступок в ГСЧС отметили школьника, но предупредили об опасности - просят не рисковать жизнью, а вызывать спасателей.