 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине школьник прополз 20 м по теплотрассе ради спасения собаки

На Львовщине школьник прополз 20 м по теплотрассе ради спасения собаки


фото: YouTube
Во Львовской области 13-летний школьник прополз 20 м по теплотрассе чтобы спасти собаку

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

Случай произошел в Пустомытах на Львовщине. Школьник вместе с друзьями возвращался из школы и увидел женщину, которая просила о помощи. Выяснилось, что ее собака Арчи сорвалась с поводка и застряла в теплотрассе.

Максим Василишин сразу решил спуститься и спасти животное. Парень прополз 20 м по узкому тоннелю теплотрассы, обжег руки, но собаку спас.

"Не было места, там были кости разных крыс, мышей. Мне было очень жарко, я запыхался. Иногда приходилось придвигаться к собаке, набирать воздух - и там сидеть с собакой. До конца не хотел выходить, говорил себе - не хочу вылезать, пока не вытащу", - рассказал парень.

Он полз по теплотрассе полтора часа. За такой поступок в ГСЧС отметили школьника, но  предупредили об опасности - просят не рисковать жизнью, а вызывать спасателей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать