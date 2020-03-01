Этот день в истории: 1 марта Кубанский край провозглашен самостоятельной Кубанской Народной Республикой

1 марта, 2020, 15:00

1 марта (16 февраля) 1918 года на Законодательном совете, собравшемся в Екатеринодаре, Кубанский край был провозглашен самостоятельной Кубанской Народной Республикой. Правда в полной мере реализовать эти намерения не удалось - отсутствие войска и крепких институтов помешало противостоять как "красной", так и "белой" России, и через два года Кубанская республика прекратила свое существование

Об этом в статье о образовательного проекта JNSM рассказывает выдающийся украинский историк, профессор из Донецка Дмитрий Белый, который сейчас вынужденно проживает во Львове, рассказывает Еспресо.TV .

"В 1917-18 годах все территории, где украинцы были в большинстве, стали основой для создания современной украинской государственности. Не стала исключением и Кубань. Главной ее спецификой было наличие казацкого сословия, который доминировал и по своим экономическим привилегиями (вся земля принадлежала Кубанскому Казацкому Войску) и по своей структурной, корпоративной ментальности. Значительная часть элиты кубанского войска хранила память об украинском происхождении большинства кубанцев, была интегрирована во всеукраинское пространство и имела большой опыт сотрудничества в украинском национально-освободительном движении", - объясняет ученый.

КубНР имела свои полноценные органы власти и четкое видение внутренней и внешней политики.

"25 января было создано Кубанское краевое правительство в составе 5 казаков, 5 "иногородних" и одного горца, которое возглавил Лука Бич, в прошлом мэр Баку. Его первыми документами стали постановления о Кубанские ом Учредительном Собрании, 8-часовом рабочем дне и образовании земельных комитетов, которые должны были решить земельные споры между казаками и иногородними. Одн из опостановлений кубанского правительства предусматривало постепенный переход на украинский язык преподавания в учебных заведениях", - рассказывает профессор Белый.

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По инициативе председателя Кубанской Законодательной Рады Николая Рябовола былоа даже принята Конституция.

"Отсутствие государственного единства и общероссийской власти, анархия, продолжающаяся в центре России и затягивание борьбы с ней, властно диктуют населению Кубани необходимость самостоятельно укрепить государственность в пределах Края. [...] Сейчас Кубанский Край, стоя на пути государственного строительства, сохраняет за собой всю полноту государственной власти в пределах Края и руководствуется органами, поставленными его населением, согласно этому Положению", - отмечалось в преамбуле документа.

Однако 27 июня 1919 года белогвардейцы коварно убили Рябовола. Потерпели неудачу и попытки Бича добиться от стран Антанты военной поддержки и признания полной независимости на Парижской мирной конференции, а также его усилия по заключению союзного договора с Республикой Горцев Северного Кавказа.

Не смог прийти на помощь кубанским украинцам и гетман Павел Скоропадский. Хотя соответствующие предварительные договоренности с ним действительно имели место.

"Впрочем, (тогда, - ред.) ликвидировать Кубанскую Республику не удалось - ее государственные учреждения действовали до марта 1920 года, когда Северный Кавказ захватили большевики, и последний наказной атаман Кубанского Края Василий Иванис с кубанскими правительства были вынуждены эмигрировать. Большинство из них, включая Луку Бича, осело в Чехословакии, где продолжилао работу по сохранению традиций кубанской государственности", - заключает Белый.