Этот день в истории: 1 марта Кубанский край провозглашен самостоятельной Кубанской Народной Республикой
Об этом в статье о образовательного проекта JNSM рассказывает выдающийся украинский историк, профессор из Донецка Дмитрий Белый, который сейчас вынужденно проживает во Львове, рассказывает Еспресо.TV .
"В 1917-18 годах все территории, где украинцы были в большинстве, стали основой для создания современной украинской государственности. Не стала исключением и Кубань. Главной ее спецификой было наличие казацкого сословия, который доминировал и по своим экономическим привилегиями (вся земля принадлежала Кубанскому Казацкому Войску) и по своей структурной, корпоративной ментальности. Значительная часть элиты кубанского войска хранила память об украинском происхождении большинства кубанцев, была интегрирована во всеукраинское пространство и имела большой опыт сотрудничества в украинском национально-освободительном движении", - объясняет ученый.
КубНР имела свои полноценные органы власти и четкое видение внутренней и внешней политики.
"25 января было создано Кубанское краевое правительство в составе 5 казаков, 5 "иногородних" и одного горца, которое возглавил Лука Бич, в прошлом мэр Баку. Его первыми документами стали постановления о Кубанские ом Учредительном Собрании, 8-часовом рабочем дне и образовании земельных комитетов, которые должны были решить земельные споры между казаками и иногородними. Одн из опостановлений кубанского правительства предусматривало постепенный переход на украинский язык преподавания в учебных заведениях", - рассказывает профессор Белый.
Читайте также: Как украинцы начали освоение Кубани
По инициативе председателя Кубанской Законодательной Рады Николая Рябовола былоа даже принята Конституция.
"Отсутствие государственного единства и общероссийской власти, анархия, продолжающаяся в центре России и затягивание борьбы с ней, властно диктуют населению Кубани необходимость самостоятельно укрепить государственность в пределах Края. [...] Сейчас Кубанский Край, стоя на пути государственного строительства, сохраняет за собой всю полноту государственной власти в пределах Края и руководствуется органами, поставленными его населением, согласно этому Положению", - отмечалось в преамбуле документа.
Однако 27 июня 1919 года белогвардейцы коварно убили Рябовола. Потерпели неудачу и попытки Бича добиться от стран Антанты военной поддержки и признания полной независимости на Парижской мирной конференции, а также его усилия по заключению союзного договора с Республикой Горцев Северного Кавказа.
Не смог прийти на помощь кубанским украинцам и гетман Павел Скоропадский. Хотя соответствующие предварительные договоренности с ним действительно имели место.
"Впрочем, (тогда, - ред.) ликвидировать Кубанскую Республику не удалось - ее государственные учреждения действовали до марта 1920 года, когда Северный Кавказ захватили большевики, и последний наказной атаман Кубанского Края Василий Иванис с кубанскими правительства были вынуждены эмигрировать. Большинство из них, включая Луку Бича, осело в Чехословакии, где продолжилао работу по сохранению традиций кубанской государственности", - заключает Белый.
- Следует отметить, что на сегодняшний день в Краснодарском и Ставропольском краях РФ (а эти два субъекта федерации расположены в пределах этнически украинской Кубани) нет ни одной украиноязычной школы, газеты, теле- или радиокомпании, хотя такие в большом количестве действовали до коллективизации и искусственного Голодомора 1932-1933 годов. Сейчас исключение составляют лишь немногочисленные народные ансамбли.
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны