Джонсон объявил о помолвке с экс-сотрудницей своего избирательного штаба

1 марта, 2020, 20:49

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на бывшей сотруднице своего предвыборного штаба Керри Саймондс

Об этом объявил пресс-секретарь главы британского правительства, сообщает "Радио Свобода".

Он заявил, что Борис Джонсон и его подруга Керри Саймондс помолвлены и ждут ребенка.

В августе 2019 года британская пресса сообщила, что Джонсон живет с незамужней женщиной в премьерской резиденции на Даунинг-стрит. Тогда также стало известно, что Саймондс ранее работала в Консервативной партии, которую сейчас возглавляет Джонсон, но теперь занимается только общественной деятельностью.

В сентябре 2018 года Джонсон и его вторая жена, мать его четверых детей, объявили, что находятся в процессе развода. Примерно тогда же появились слухи о том, что политик встречается с Керри Саймондс, которая работала в его штабе на выборах мэра Лондона в 2012 году.

Борис Джонсон первый за 250 лет премьер-министр, который развелся, находясь на посту главы правительства. Его предшественником в бракоразводных делах был герцог Графтон, который в 1769 году, возглавляя правительство, получил разрешение британского парламента на развод.