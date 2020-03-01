29 февраля на фронте: с российской стороны - 19 обстрелов, с украинской - трое раненых
Об этом говорится в информационном строительстве по состоянию на 07:00 утра воскресенья, 1 марта, передает Еспресо.TV со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары", - отмечают военные.
Нарушение перемирия со стороны россиян и их наемников имело место поблизости
Невельского - с миномета калибра 120 мм противник выпустил 6 мин, а также велся огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;
Красногоровки - с станковых противотанковых гранатометов - 12 выстрелов, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
Лебединского - с 82-мм минометов - 10 мин, с станковых противотанковых гранатометов - 16 выстрелов, а также зафиксировано огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
Марьинки - с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Песков - из минометов калибра 120 мм - 8 мин, с 82-мм миномета - 6 мин, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; также там велся снайперский огонь;
Васильевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Майского - с миномета калибра 82 мм - 3 мины, а также огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Орехово - из минометов калибра 120 мм - 7 мин и 5 мин - с 82-мм миномета;
Крымского - с 120-мм минометов - 12 мин.
Согласно официальным данным, вчера, 29 февраля, в результате вражеских обстрелов "два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое поражение".
Отдельно отмечается, что вчера россияне с ПТРК обстреляли позиции Объединенных сил, которые находятся рядом с контрольным пунктом въезда-выезда "Марьинка". Осуществления пропуска через на этом КПВВ временно приостановлено.
Решением командующего объединенных сил введен режим "Красный" до отдельного распоряжения.
С началом этого периода российские оккупационные войска выпустили 2 мины с 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески.
За текущие сутки потерь нет.
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