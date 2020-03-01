 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил1 марта на фронте погиб военный с Львовщины Игорь Гавриляк

1 марта на фронте погиб военный с Львовщины Игорь Гавриляк


фото: facebook
1 марта на Луганщине погиб боец 72-й бригады Черных Запорожцев Игорь Гавриляк из Львовской области

Об этом сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в facebook.

"Война безжалостна. Она забирает лучших сыновей и дочерей Украины. Сегодня Львовщина потеряла своего защитника. В районе Попасной, что на Луганщине, погиб контрактник из 72-й бригады Черных Запорожцев - Игорь Васильевич Гавриляк, 1986 года рождения. Сочувствие родителям воина - Василию и Оксане. Игорь стал 313 военнослужащим, уроженцем Львовской области, который погиб на восточном фронте. Слава Герою!" - написал Козицкий.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

1 марта, 2020 воскресенье

29 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать