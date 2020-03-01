1 марта на фронте: оккупанты попали из ПТРК в грузовик с украинскими военными, один боец погиб, четверо - ранены
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Сегодня, 1 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
Во время подвоза продуктов к позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Нижнетеплое, российские оккупанты заметили наш автомобиль и применили противотанковый ракетный комплекс.
Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты в кабину автомобиля один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое наших защитников получили ранения, а еще двое - боевые поражения. Всех раненых и пораженных украинских военнослужащих оперативно доставили в стационарные медицинские учреждения и оказали квалифицированную медицинскую помощь.
Учитывая, что расстояние до украинском военных составляло около 3500 м, вполне вероятно, что меткий огонь на поражение по нему вел подготовленный оператор-наводчик ПТРК вооруженных сил Российской Федерации, а не в спешке обученный вчерашний гражданский человек.
- Ранее, 1 марта стало известно, что на Луганщине погиб боец 72-й бригады Черных Запорожцев Игорь Гавриляк из Львовской области.
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