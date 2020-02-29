Икона на доске от ящика для патронов: Глава УГКЦ Святослав сделал символический подарок Папе Римскому
Об этом сообщается на странице главы УГКЦ в facebook.
"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву", - говорится в сообщении.
"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", - сказал глава УГКЦ, даря икону Папе.
Папа Римский заверил Святослава в постоянном внимании к событиям в Украине и молитвах за настоящий мир для нее.
"Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир", - сказал Папа Франциск.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-