Икона на доске от ящика для патронов: Глава УГКЦ Святослав сделал символический подарок Папе Римскому

29 февраля, 2020, 18:24

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав подарил Папе Римскому Франциску икону Пресвятой Богородицы, написанную на доске от ящика для патронов

Об этом сообщается на странице главы УГКЦ в facebook.

"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву", - говорится в сообщении.

"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", - сказал глава УГКЦ, даря икону Папе.

Папа Римский заверил Святослава в постоянном внимании к событиям в Украине и молитвах за настоящий мир для нее.

"Не временные перемирия, но искреннее стремление понимания и диалога могут принести ей мир", - сказал Папа Франциск.