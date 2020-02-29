Во Франции за день выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом

29 февраля, 2020, 13:15

19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено во Франции

Об этом в пятницу, 28 февраля 2020 г., объявил министр здравоохранения Оливье Веран. В субботу пройдет экстренное заседание Совета обороны и Совета министров, сообщили в Елисейском дворце, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Во Франции эпидемия перешла на новый этап, и мы переходим сейчас ко второй стадии (из трех, - ред.): вирус циркулирует по нашей территории, и мы должны замедлить его распространение", - заявил министр, призвав французов к "простым вещам", которые "защитят вас самих и других".

По словам министра, следует мыть руки, использовать одноразовые платочки, также следует избегать рукопожатий, поскольку это сейчас самый распространенный способ передачи вируса. Медицинские маски, наоборот, не имеют никакого эффекта, если вы сами не болеете и не были в контакте с больными людьми.

"Общее количество выявленных случаев заражения коронавируса во Франции увеличилось до 57 человек. Двое пациентов умерли, 43 человека госпитализированы, еще 12 прошли курс лечения и были выписаны из больницы. Всего на территории Евросоюза подтверждено более 800 случаев заражения коронавирусом, 19 человек погибли", - отмечает радиостанция.