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Espreso.tvМирВ Иране толпа подожгла больницу из-за слухов о больных коронавирусом

В Иране толпа подожгла больницу из-за слухов о больных коронавирусом


фото: REUTERS
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, в которую, якобы, привезли больных коронавирусом

Об этом сообщает Iran International в twitter.

На видео видно, как горит одно из зданий медучреждения. За этим наблюдают люди, которые вышли на улицы, протестуя против размещения инфицированных коронавирусом в Бендер-Аббасе. Пожар был ликвидирован.

Недовольство местных жителей вызвала информация о том, что в местную больницу с города Кума перевезли десять человек, у которых обнаружили коронавирус. Однако, как заявила телеканалу представитель Медицинского университета Хормозган Фатима Норузян, сообщение о переводе в Бендер-Аббас больных не соответствуют действительности.

 

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