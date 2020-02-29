В Иране толпа подожгла больницу из-за слухов о больных коронавирусом
Об этом сообщает Iran International в twitter.
На видео видно, как горит одно из зданий медучреждения. За этим наблюдают люди, которые вышли на улицы, протестуя против размещения инфицированных коронавирусом в Бендер-Аббасе. Пожар был ликвидирован.
Недовольство местных жителей вызвала информация о том, что в местную больницу с города Кума перевезли десять человек, у которых обнаружили коронавирус. Однако, как заявила телеканалу представитель Медицинского университета Хормозган Фатима Норузян, сообщение о переводе в Бендер-Аббас больных не соответствуют действительности.
ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به # کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس, شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه , بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020
- Напомним, 28 февраля жители одного из сел румынского округа Арджеш начали протестовать против размещения в регионе людей с подозрением на коронавирус.
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