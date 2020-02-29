В Иране толпа подожгла больницу из-за слухов о больных коронавирусом

29 февраля, 2020, 18:10

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители подожгли больницу, в которую, якобы, привезли больных коронавирусом

Об этом сообщает Iran International в twitter.

На видео видно, как горит одно из зданий медучреждения. За этим наблюдают люди, которые вышли на улицы, протестуя против размещения инфицированных коронавирусом в Бендер-Аббасе. Пожар был ликвидирован.

Недовольство местных жителей вызвала информация о том, что в местную больницу с города Кума перевезли десять человек, у которых обнаружили коронавирус. Однако, как заявила телеканалу представитель Медицинского университета Хормозган Фатима Норузян, сообщение о переводе в Бендер-Аббас больных не соответствуют действительности.

ساعتی پیش و درپی انتشار خبری درباره نگهداری چند بیمار مبتلا به # کرونا در درمانگاه شهرک توحید بندرعباس, شماری از مردم معترض به این اقدام با هجوم به درمانگاه , بخشی از آن را به آتش کشیدند. pic.twitter.com/CQVM7noFcQ - ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 28, 2020