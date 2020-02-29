В январе средняя зарплата в Украине уменьшилась на 12,7% - Госстат

29 февраля, 2020, 19:29

По данным Госстата, в январе средняя зарплата в Украине уменьшилась на 12,7% по сравнению с декабрем 2019 г. и составила 10727 грн

Об этом сообщает официальный сайт Госкомстата.

По сравнению с декабрем 2019 года, номинальная зарплата штатных работников в январе 2020 года уменьшилась на 12,7%, это связано с выплатой работникам так называемой "тринадцатой зарплаты".

"Уменьшение начислений в январе по отношению к предыдущему месяцу происходит ежегодно и обусловлено тем, что в декабре осуществляются начисления единовременных выплат вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.", - объясняют в Госстате.

В то же время, в Госстате отметили, что в январе 2020 года средняя зарплата украинцев составила 10727 грн в месяц, что на 16,3% больше, чем в январе 2019 года.

Согласно данным Госстата, в декабре прошлого года зарплата составила 12264 грн, ноябре - 10679 грн, октябре - 10727 грн, в сентябре - 10 687 грн, августе - 10537 грн и июле - 10971 грн.

Самый высокий уровень зарплат в прошлом месяце зафиксировали в Киеве - 15787 грн, самый низкий - в Тернопольской области - 8181 грн.

Самые высокие зарплаты в январе получили работники финансового сектора - в среднем 20080 грн. Также высокими были зарплаты в сфере IT - в среднем 17941 грн в месяц.

В то же время, самые низкие средние заработки были у медиков (7297 грн в месяц) и у работников гостиниц и ресторанов (в среднем 7395 грн в месяц).