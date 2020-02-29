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Espreso.tvОбществоВ Украину не пустили руководителя запрещенного телеканала RTVI

В Украину не пустили руководителя запрещенного телеканала RTVI

Главного редактора телеканала RTVi Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины пограничники в аэропорту Жуляны

Об этом он сообщил у себя в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.

По его словам, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.

Однако было ясно, добавил Пивоваров, что "решение принято наверху".

  • RTVi (в прошлом - NTV-International) вещает на русскоязычную аудиторию Израиля, США и других стран. Его редакции расположены в Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
  • Канал создавался миллиардером Владимиром Гусинским, однако позже перешел под контроль других лиц.
  • В Украине вещание RTVi запрещено.
  • Пивоваров кроме RTVi также занимается другими проектами, в одном из которых в прошлом году был показан Донецк "без войны".

 

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