В Украину не пустили руководителя запрещенного телеканала RTVI
29 февраля, 2020, 11:57
Главного редактора телеканала RTVi Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины пограничники в аэропорту Жуляны
Об этом он сообщил у себя в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.
По его словам, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.
Однако было ясно, добавил Пивоваров, что "решение принято наверху".
- RTVi (в прошлом - NTV-International) вещает на русскоязычную аудиторию Израиля, США и других стран. Его редакции расположены в Москве, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
- Канал создавался миллиардером Владимиром Гусинским, однако позже перешел под контроль других лиц.
- В Украине вещание RTVi запрещено.
- Пивоваров кроме RTVi также занимается другими проектами, в одном из которых в прошлом году был показан Донецк "без войны".
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