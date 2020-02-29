В Украину не пустили руководителя запрещенного телеканала RTVI

29 февраля, 2020, 11:57

Главного редактора телеканала RTVi Алексея Пивоварова не пустили на территорию Украины пограничники в аэропорту Жуляны

Об этом он сообщил у себя в Facebook, рассказывает Еспресо.TV.

По его словам, ему вручили постановление о том, что он не смог подтвердить причину пребывания в Украине.

Однако было ясно, добавил Пивоваров, что "решение принято наверху".