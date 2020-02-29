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Espreso.tvМирВ США зафиксировали первую смерть от коронавируса

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса


фото: REUTERS
В субботу, 29 февраля, в США была зафиксирована первая смерть от коронавируса

Об этом сообщает ABC News .

Первый смертельный случай произошел в штате Вашингтон. О нем заявили в Департаменте здравоохранения штата.

Пока другие подробности не приводятся.

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