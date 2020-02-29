В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
29 февраля, 2020, 20:59
В субботу, 29 февраля, в США была зафиксирована первая смерть от коронавируса
Об этом сообщает ABC News .
Первый смертельный случай произошел в штате Вашингтон. О нем заявили в Департаменте здравоохранения штата.
Пока другие подробности не приводятся.
- Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты закрыли крупнейшую за пределами страны военную базу в Южной Корее из-за выявленных случаев коронавируса у военнослужащих.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-