В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и онлайн-сервис "ПриватБанка"
29 февраля, 2020, 16:23
В "ПриватБанке" предупредили, что в ночь на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы и онлайн-сервис "Приват 24"
Об этом сообщили в "ПриватБанка".
Отмечается, что банк в настоящее время будет обновлять собственные системы.
"В ночь с 29 февраля на 1 марта мы будем обновлять свои системы, технические работы будут вестись с 1:00 до 7:00 утра 1 марта", - сообщили в "ПриватБанке".
В связи с этим клиентам банка советуют снять наличные и провести необходимые банковские операции заранее.
С 7:00 утра 1 марта все системы будут работать исправно.
Сегодня ночью (01: 00-07: 00) будем обновлять процессинг.- PrivatBank (@privatbankua) February 29, 2020
Если планируете гулять, рекомендуем иметь с собой наличные. pic.twitter.com/FyTgQXDJ4Q
- Напомним, 31 января государственные ПриватБанк и Ощадбанк подписали соглашение о присоединении к программе дешевых кредитов на создание и развитие бизнеса, которое должно заработать с 1 февраля 2020 года.
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