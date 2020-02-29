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Espreso.tvЭкономикаВ ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и онлайн-сервис "ПриватБанка"

В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и онлайн-сервис "ПриватБанка"


фото: Укрінформ
В "ПриватБанке" предупредили, что в ночь на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы и онлайн-сервис "Приват 24"

Об этом сообщили в "ПриватБанка".

Отмечается, что банк в настоящее время будет обновлять собственные системы.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта мы будем обновлять свои системы, технические работы будут вестись с 1:00 до 7:00 утра 1 марта", - сообщили в "ПриватБанке".

В связи с этим клиентам банка советуют снять наличные и провести необходимые банковские операции заранее.

С 7:00 утра 1 марта все системы будут работать исправно.

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