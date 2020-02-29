В ночь на 1 марта не будут работать банкоматы и онлайн-сервис "ПриватБанка"

29 февраля, 2020, 16:23

В "ПриватБанке" предупредили, что в ночь на 1 марта не будут работать банкоматы, терминалы и онлайн-сервис "Приват 24"

Об этом сообщили в "ПриватБанка".

Отмечается, что банк в настоящее время будет обновлять собственные системы.

"В ночь с 29 февраля на 1 марта мы будем обновлять свои системы, технические работы будут вестись с 1:00 до 7:00 утра 1 марта", - сообщили в "ПриватБанке".

В связи с этим клиентам банка советуют снять наличные и провести необходимые банковские операции заранее.

С 7:00 утра 1 марта все системы будут работать исправно.

Сегодня ночью (01: 00-07: 00) будем обновлять процессинг.

Если планируете гулять, рекомендуем иметь с собой наличные. pic.twitter.com/FyTgQXDJ4Q - PrivatBank (@privatbankua) February 29, 2020