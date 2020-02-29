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Espreso.tvЭкономикаВ МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной

В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной


фото: REUTERS
В Международном валютном фонде заявили о прогрессе в переговорах с Украиной относительно новой программы кредитования

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Радио Свобода" .

В МВФ выступили с соответствующим заявлением после визита в Киев группы экспертов фонда.

"Команда работников МВФ, посетившая Киев, достигла очень хорошего прогресса в дискуссиях относительно законодательства в поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в последующие дни", - говорится в заявлении МВФ.

Группа экспертов МВФ работала в Киеве с 20 февраля. Она имела целью проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечение стабильности.

МВФ ведет с Украиной переговоры о новой трехлетней программе расширенного финансирования на общую сумму более $ 5,5 млрд.

  • Напомним, 26 февраля в НБУ заявили, что Украина почти выполнила требования МВФ для новой программы.
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