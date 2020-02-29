В МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Украиной
29 февраля, 2020, 22:46
В Международном валютном фонде заявили о прогрессе в переговорах с Украиной относительно новой программы кредитования
Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Радио Свобода" .
В МВФ выступили с соответствующим заявлением после визита в Киев группы экспертов фонда.
"Команда работников МВФ, посетившая Киев, достигла очень хорошего прогресса в дискуссиях относительно законодательства в поддержку роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в последующие дни", - говорится в заявлении МВФ.
Группа экспертов МВФ работала в Киеве с 20 февраля. Она имела целью проведение технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечение стабильности.
МВФ ведет с Украиной переговоры о новой трехлетней программе расширенного финансирования на общую сумму более $ 5,5 млрд.
- Напомним, 26 февраля в НБУ заявили, что Украина почти выполнила требования МВФ для новой программы.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-