В Киеве в результате лобового столкновения погиб водитель внедорожника

29 февраля, 2020, 17:49

В Дарницком районе столицы на выезде из города в Бортничах произошло ужасное ДТП, в котором погиб мужчина и еще трое получили значительные травмы

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, по предварительным данным автомобиль Audi A6 двигался от улицы Переяславской в направлении Гнедина, а Mitsubishi Pajero Sport ехал навстречу. Кто именно выехал на встречную, неизвестно, известно только, что в ДТП пострадали четыре человека.

Водитель Audi и пассажир с переднего сиденья воспользовались ремнями безопасности, пассажир вообще не получил травм, а водителя Audi пришлось госпитализировать. Две женщины, которые сидели на заднем сиденье немецкого седана, не воспользовались ремнями безопасности и потому получили серьезные травмы, одна из них вообще была без сознания - их госпитализировали в больницу.

Водитель внедорожника Mitsubishi, скорее всего, не воспользовался ремнем безопасности - по словам свидетелей, в результате столкновения он вылетел через окно - от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии и степень вины каждого из участников роковой ДТП.