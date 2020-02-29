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Espreso.tvОбществоВ Киеве пьяный за рулем автобуса въехал в прицеп грузовика

В Киеве пьяный за рулем автобуса въехал в прицеп грузовика

В ночь с 28 на 29 февраля 2020 года в Деснянском районе города Киева нетрезвый водитель микроавтобуса Mercedes протаранил стоящий грузовик Renault

Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .

Очевидцы говорят - после столкновения водитель выбрался из микроавтобуса и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.

На место происшествия прибыли врачи "скорой" оказали первую помощь водителю и госпитализировали его.

Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.

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