В Киеве пьяный за рулем автобуса въехал в прицеп грузовика
29 февраля, 2020, 08:13
В ночь с 28 на 29 февраля 2020 года в Деснянском районе города Киева нетрезвый водитель микроавтобуса Mercedes протаранил стоящий грузовик Renault
Об этом рассказывают ВартовиЕспресо .
Очевидцы говорят - после столкновения водитель выбрался из микроавтобуса и пытался скрыться, однако был задержан правоохранителями.
На место происшествия прибыли врачи "скорой" оказали первую помощь водителю и госпитализировали его.
Обстоятельства происшествия выясняет следственная группа.
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